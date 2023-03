Satelliti al gruppo Wagner | tensione tra Stati Uniti e Cina

Leggi su panorama

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo il caso dei palloni spia cinesi che hanno fatto naufragare la visita a Pechino del 5 e 6 febbraio del Segretario di Stato americano Antony Blinken traè tornato il gelo. A pesare sullo stato dei rapporti, oltre alle annose questioni una su tutte le mire cinesi su Taiwan, non si placano le indiscrezioni e i sospetti di Washington sul possibile invio di armi cinesi alla Russia. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha negato la circostanza: «Non credo di poter rispondere in modo più chiaro su questo argomento di quanto non abbiano già fatto i rappresentanti cinesi. Laha già risposto a queste domande, ha fortemente negato. Non c’è nulla da aggiungere qui». I cinesi a loro volta hanno smentito con sdegno le accuse americane e i sospetti di Ue e Nato, tuttavia, le recenti ricerche della ...