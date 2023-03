“Sarri? Aveva delle fisse! Grande differenza con Spalletti” | l’ex Napoli senza freni

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La stagione disputata finora dalè a dir poco fantastica. Gli azzurri sono primi in campionato con ben 18 punti di vantaggio sull’Inter e i paragoni tra la squadra di Lucianoe quella di Maurizionon possono assolutamente mancare. Floro Flores, ex calciatore dei partenopei, è intervenuto a Radio Crc per parlare dellatra i due tecnici toscani, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:traFloro Flores, ex calciatore del“Non so quantosia cambiato, ma all’epocafisse. Voleva che i calciatori vestissero di nero e non voleva vedere gente con gli scarpini bianchi. In tanti lo hanno studiato e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Guidolino8 : Ovviamente il Napoli sta stradominando perché è fortissimo, quella Roma aveva come avversari il Napoli di Sarri da… - Ajejebrazov17 : @alex7711303221 @AlessioBuzzanca @Zender87a Alex, Inzaghi aveva Leica: un mostro. Ultimi 2 anni fase calante, ma Ca… - giada921 : @panoz4ever @ColpogobboYtube Paredes lo volevo anch’io perché mi è sempre piaciuto,è una grande delusione.Era stima… - Ilitneg7 : #sarri vi aveva chiesto Carne secchi Ilic Valeri Parisi Casale , avete preso solo quest'uomo e al posto di quelli c… - AndreaFalco_15 : Dopo 24 partite di #SerieA il #Napoli 17/18 (con un'altra rosa, senza punta, senza cambi, senza Ghoulam) aveva solo… -

Non vincere lo scudetto con 91 punti è follia, ma purtroppo non lo ha vinto e resta quell'amaro perchècostruito qualcosa di speciale. La differenza tra il Napoli die quello di ...... e sono protagonisti di una stagione che raccoglie meriti ed elogi in tutta Europa" Sinisa... nonostante gli scarsi auspici che la classifica impone" Giudizio sulle parole di("Questo ...Il quarto posto Champions, momentaneamente occupato dalla Lazio di Maurizio, è distante 10 ... la Juventusgià vinto dopo aver subito gol. In Champions League e Coppa Italia i bianconeri, ...

Lazio-Samp, ci pensa il Mago: il messaggio negli spogliatoi di Sarri ha funzionato Corriere dello Sport

Non finiscono mai gli allarmi per Sarri nell’ultimo periodo. Costretto a fare fallo su contropiede contro la Sampdoria, già Casale non ci sarà con il Napoli lasciando un ...In attesa della sfida contro il Napoli, a presentare parzialmente la sfida per la Lazio ci ha pensato Danilo Cataldi ai microfoni di Dazn: «Ci stiamo preparando per la partita che ci ...