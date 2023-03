Sarah Michelle Gellar pubblica una foto di Pedro Pascal in Buffy - L' ammazzavampiri

(Di mercoledì 1 marzo 2023)ha preso in giro la cotta che il web sta dimostrando di avere percon un'immagine di- L'. Prima chepotesse dare in meglio di se ne Il Trono di Spade e in The Last of Us, l'attore è stato divorato dai non morti in- L'ha deciso di ricordarcelondo unache lo mostra nei panni di Eddie, all'inizio della quarta stagione della celebre serie. Laha aggiunto anche la seguente didascalia allo screenshot sfocato di lei e: "Quando la mamma ha incontrato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Buffy, Sarah Michelle Gellar pubblica una vecchia foto con Pedro Pascal - badtasteit : #SarahMichelleGellar condivide una foto che la ritrae con #PedroPascal sul set di #Buffy - TiffanyHurling : crimini. Sarah ha anche aggiunto che in uno di questi video ci sarebbero Barack e Michelle Obama che hanno rapporti… - smarginarsi : ho scoperto che sarah michelle gellar preferisce angel a spike, sono in lutto - natty4bumpo : Sarah Michelle Gellar Shares 'Buffy'/Pedro Pascal Reminder (RIP Eddie) -

... con 19 vittorie sulle oltre 350 gare in carriera;Gatting (Danimarca), 29 anni, prima donna a vincere il Campionato Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli; la belgaBovy , 33 anni, ...L'attrice ha pescato dal cassetto e pubblicato sui social uno scatto sul set della vecchia serie con l'attore di The Last of us... Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Allen Leech,... con Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Hayes MacArthur, Christina Hendricks,Burns, Bill ...

Buffy, Sarah Michelle Gellar pubblica una vecchia foto con Pedro Pascal Sky Tg24

Sarah Michelle Gellar ha preso in giro la cotta che il web sta dimostrando di avere per Pedro Pascal con un'immagine di Buffy - L'ammazzavampiri.L’attrice ha pescato dal cassetto e pubblicato sui social uno scatto sul set della vecchia serie con l’attore di The Last of us Anche i personaggi noti hanno capito che l’ironia ma, soprattutto, l’aut ...