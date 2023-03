Sarah Altobello critica Edoardo Tavassi: “Quella gente…” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip 7, durante le puntate, si sta concentrando soprattutto sulle dinamiche sentimentali. Questo, però, non ha impedito agli spettatori di cogliere la presenza di un certo astio tra Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. Nelle ultime ore, la concorrente ha deciso di esternare il suo punto di vista con Antonella Fiordelisi. Le sue sono state parole dure, che lasciano poco spazio ai dubbi. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Sarah Altobello contraddice Antonella Fiordelisi: “La vita è così” Antonella Fiordelisi è convinta che il pubblico a casa sia in grado di inquadrare i concorrenti del GF Vip 7. A parer suo, non dovrebbe essere molto difficile distinguere le persone vere da quelle false. ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip 7, durante le puntate, si sta concentrando soprattutto sulle dinamiche sentimentali. Questo, però, non ha impedito agli spettatori di cogliere la presenza di un certo astio traed. Nelle ultime ore, la concorrente ha deciso di esternare il suo punto di vista con Antonella Fiordelisi. Le sue sono state parole dure, che lasciano poco spazio ai dubbi. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,contraddice Antonella Fiordelisi: “La vita è così” Antonella Fiordelisi è convinta che il pubblico a casa sia in grado di inquadrare i concorrenti del GF Vip 7. A parer suo, non dovrebbe essere molto difficile distinguere le persone vere da quelle false. ...

