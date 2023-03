Sarà prodotta a Lipsia la Mini Countryman 100% elettrica

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 marzo 2023)(GERMANIA) (ITALPRESS) – Il futuro completamente elettrico diinizierà nel 2023 con, tra l’altro, la nuovanello stabilimento del Bmw Group dila prima volta che un modelloverrà prodotto interamente in Germania. La vettura tuttofare senza emissioni locali si adatta perfettamente al sito di produzione sostenibile del Bmw Group a, una delle fabbriche automobilistiche più moderne e sostenibili del mondo. In quanto progetto pilota dell’azienda per la creazione di uno “stabilimento verde”, entra qui in gioco una strategia di sostenibilità a lungo termine per la produzione e il consumo di energia. “Siamo lieti di poter consegnare ai nostri clienti la prima“Made in Germany” ...