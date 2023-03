Santoro a Mediaset? Sgarbi rivela: “L’ho proposto io, è una mia idea, Berlusconi non ha fatto niente” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Berlusconi corteggia Santoro? L’ho proposto io, è una mia idea, lui non ha fatto niente. Capisco le sue preoccupazioni sulla bomba atomica di Putin, e la sua posizione pacifista, contraria alla guerra, non contro gli americani, specifico, e condivise da metà sinistra, da Moni Ovadia e Vauro a Santoro, per cui ho consigliato un programma condotto da quest’ultimo.”. Così Vittorio Sgarbi, intervistato dal magazine MOW, conferma la notizia che circola in queste ore e che vede il giornalista Michele Santoro protagonista di un probabile e clamoroso ritorno sullo schermo TV, in un nuova trasmissione dell’emittente Mediaset. Santoro a Mediaset, Sgarbi: “Non ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 marzo 2023) “corteggiaio, è una mia, lui non ha. Capisco le sue preoccupazioni sulla bomba atomica di Putin, e la sua posizione pacifista, contraria alla guerra, non contro gli americani, specifico, e condivise da metà sinistra, da Moni Ovadia e Vauro a, per cui ho consigliato un programma condotto da quest’ultimo.”. Così Vittorio, intervistato dal magazine MOW, conferma la notizia che circola in queste ore e che vede il giornalista Micheleprotagonista di un probabile e clamoroso ritorno sullo schermo TV, in un nuova trasmissione dell’emittente: “Non ...

