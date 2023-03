Sanità | superano test droni per trasferire campioni di sangue per analisi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Si è concluso con successo, lunedì 27 febbraio, il primo volo sperimentale con drone in Italia per trasportare le provette didai punti prelievo ai centri di. Si apre così la possibilità, in futuro, di dare a tutti i pazienti di qualunque località, anche remota, l'opportunità di usufruire delledi grandi laboratori all'avanguardia. Lo annuncia in una nota diffusa oggi Cerba HealthCare Italia - realtà impegnata nella diagnostica ambulatoriale e nellecliniche con 400 sedi sul territorio nazionale - che ha svolto i primisperimentali di mobilità aerea avanzata in varie sedi della struttura sanitaria nell'area della Città metropolitana di Milano, in particolare i centri prelievo di Opera e Rozzano. I voli sono stati operati dalla ...