Sanità | M5S | ' a Schillaci serve calcolatrice | al paese più serietà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “Il ministroha sostenuto ieri che l'attuale governo è quello che ha investito di più innegli ultimi anni. Una dichiarazione fuori dalla realtà, tipica di chi è caduto nella trama della demagogia. Consigliamo al ministro di comprarsi unae al governo di agire conin un settore cruciale per la vita dei cittadini”. Lo scrivono in una nota congiunta senatori e deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali. “In Legge di bilancio – proseguono i parlamentari pentastellati – non è stato messo un solo euro in più in, quando secondo l'OCSE il comparto avrebbe bisogno di 25 miliardi. Il governo ha disposto un apparente aumento di 2 miliardi per il finanziamento della spesa sanitaria, che però è perlopiù destinato a ...