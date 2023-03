San Siro, soprintendente Milano: “Non c’è nessun vincolo sullo stadio” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Al momento sull’area di San Siro, specifico il lotto, non c’è né un vincolo paesaggistico né culturale. In altre zone limitrofe ci sono invece presupposti di tutela dal codice dei beni culturali, ma lì al momento no”. Lo ha dichiarato la soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano, Emanuela Carpani, uscendo da un incontro tecnico col sindaco Giuseppe Sala, in risposta alla possibilità di vincolo culturale paventato da molti, tra cui Vittorio Sgarbi, sullo stadio Meazza. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Al momento sull’area di San, specifico il lotto, non c’è né unpaesaggistico né culturale. In altre zone limitrofe ci sono invece presupposti di tutela dal codice dei beni culturali, ma lì al momento no”. Lo ha dichiarato laall’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di, Emanuela Carpani, uscendo da un incontro tecnico col sindaco Giuseppe Sala, in risposta alla possibilità diculturale paventato da molti, tra cui Vittorio Sgarbi,Meazza. SportFace.

