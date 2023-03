San Siro, Sala: “Oggi pomeriggio incontro Cardinale per capire le intenzioni del Milan” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della situazione legata allo stadio San Siro e delle intenzioni del Milan in merito. Nello specifico il primo cittadino del capoluogo lombardo ha affermato come incontrerà Gerry Cardinale, proprio per capire meglio le intenzioni del club rossonero. Queste le sue parole: “Oggi pomeriggio incontrerrò Gerry Cardinale per capire se veramente il Milan vuole andare nell’area de La Maura, e quindi capire cosa fare. Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere. Mi pare ci sia un’accelerazione del Milan e voglio verificarla con la proprietà. Quanto alle varie ipotesi per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il sindaco dio, Giuseppe, ha parlato della situazione legata allo stadio Sane delledelin merito. Nello specifico il primo cittadino del capoluogo lombardo ha affermato come incontrerà Gerry, proprio permeglio ledel club rossonero. Queste le sue parole: “incontrerrò Gerryperse veramente ilvuole andare nell’area de La Maura, e quindicosa fare. Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere. Mi pare ci sia un’accelerazione dele voglio verificarla con la proprietà. Quanto alle varie ipotesi per ...

