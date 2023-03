San Pio, i ringraziamenti di una famiglia ed una richiesta: potenziare un reparto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Desideriamo esprimere il nostro più vivo ringraziamento a Lei Dr. Scaglione e al Suo staff nella persona dei dirigenti medici Rocco Granata, Francesca Russo e Giuseppe Spinosa, per il tempestivo e risolutivo intervento, ottimamente riuscito al nostro familiare. L’Endoscopia operativa delle vie biliari (CPRE) per il trattamento delle predette patologie, da Lei effettuata è stata fondamentale nel salvare la vita al nostro caro e come da Lei consigliato, era l’unica soluzione. Le saremo grati per sempre, per aver salvato la vita al nostro familiare e grati al Signore di aver incontrato sulla nostra strada un medico come Lei Dr. Scaglione. L’Unità Operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva da lei diretta è importante per l’Azienda Ospedaliera, essa dispone attualmente di due sale endoscopiche ed è prevista l’apertura di un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Desideriamo esprimere il nostro più vivo ringraziamento a Lei Dr. Scaglione e al Suo staff nella persona dei dirigenti medici Rocco Granata, Francesca Russo e Giuseppe Spinosa, per il tempestivo e risolutivo intervento, ottimamente riuscito al nostro familiare. L’Endoscopia operativa delle vie biliari (CPRE) per il trattamento delle predette patologie, da Lei effettuata è stata fondamentale nel salvare la vita al nostro caro e come da Lei consigliato, era l’unica soluzione. Le saremo grati per sempre, per aver salvato la vita al nostro familiare e grati al Signore di aver incontrato sulla nostra strada un medico come Lei Dr. Scaglione. L’Unità Operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva da lei diretta è importante per l’Azienda Ospedaliera, essa dispone attualmente di due sale endoscopiche ed è prevista l’apertura di un ...

