San Marino, riorganizzazione della medicina di base e della guardia medica (Di mercoledì 1 marzo 2023) SAN Marino (ITALPRESS) – “La sfida si vince sul territorio”. E’ questo il messaggio lanciato oggi in conferenza stampa a San Marino dal Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, Pierluigi Arcangeli e dal Direttore della UOC Cure Primarie e Salute Territoriale Agostino Ceccarini, presentando l’avvio del percorso di riorganizzazione delle Cure Territoriali e della guardia medica. Alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta e del Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, sono state illustrate ai media e a una nutrita rappresentanza del personale dell’Istituto e delle istituzioni le basi su cui poggerà la riorganizzazione dei Medici di Famiglia, che oltre alla medicina di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 marzo 2023) SAN(ITALPRESS) – “La sfida si vince sul territorio”. E’ questo il messaggio lanciato oggi in conferenza stampa a Sandal Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, Pierluigi Arcangeli e dal DirettoreUOC Cure Primarie e Salute Territoriale Agostino Ceccarini, presentando l’avvio del percorso didelle Cure Territoriali e. Alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta e del Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, sono state illustrate ai media e a una nutrita rappresentanza del personale dell’Istituto e delle istituzioni le basi su cui poggerà ladei Medici di Famiglia, che oltre alladi ...

