(Di mercoledì 1 marzo 2023)oggi 102Alessandrina Tamburini,e attuale presidente onorario di San, società delle pitture e vernici per l'edilizia con sede an (Venezia), gestita oggi dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Venice_Carnival : Beatrice Raffael, Maria dell'anno 2023, trionfante nella cornice di Piazza San Marco! ? Viva le Marie, Viva il Car… - Venice_Carnival : ??Le bellissime maschere del #CarnevaleVenezia2023 colorano Piazza San Marco ! - MOTORESANITA : Vi aspettiamo il 4 marzo dalle ore 9:30 presso la Scuola Grande San Marco (Sala San Domenico) in Campo Santi Giovan… - Gazzettino : #San Marco Group, compie 102 anni la fondatrice Alessandrina: una delle prime donne a laurearsi in Economia - fisco24_info : San Marco Group, la fondatrice compie 102 anni: Fu una delle prime donne a laurearsi in Economia a Venezia -

Compie oggi 102 anni Alessandrina Tamburini, fondatrice e attuale presidente onorario diGroup, società delle pitture e vernici per l'edilizia con sede a Marcon (Venezia), gestita oggi dalla quarta generazione familiare. Tamburini è stata una delle prime donne a laurearsi in ...... perse la vita con l'equipaggio mentre trasportava un cuore prelevato da una donatrice al... Era il 2007, quando il 14enneDessì rimase coinvolto in un grave incidente stradale. Il ragazzo ...... cura e prevenzione di malattie infettive e tumorali", che è coordinato dal professorTerreni ... PoliclinicoMatteo, Asst Fatebenefratelli Sacco, Fondazione I. R. C. C. S. Istituto Nazionale ...

San Marco Group, la fondatrice compie 102 anni - Veneto Agenzia ANSA

Arrivano le prime opere in vista della mostra su Manzù “La scultura è un raggio di luna” che verrà inaugurata il 10 marzo all'Arca di San Marco. leggi anche: LA PRIMAVERA VERCELLESE NEL SEGNO DI MANZU ...Quello che poteva sembrare un anonimo martedì sera di febbraio, il 28 per la precisione, in realtà rimarrà nei cuori e nelle menti dei tifosi del Cosenza e della Reggina: per i primi sarà una delizia, ...