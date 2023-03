Sampdoria, Inter in corsa per Audero: Idea di un Vice Onana nel Mercato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Emil Audero, il capitano e portiere della Sampdoria, sta vivendo una stagione di straordinario livello nonostante la squadra blucerchiata si trovi ultima in classifica. Il numero uno doriano, che a gennaio ha scelto di rimanere a Genova a dispetto di alcune offerte dalla Premier League, potrebbe diventare un nome molto ricercato a giugno. In queste ore, infatti, si fa il nome dell’Inter come possibile destinazione. Ad oggi, l’Inter non ha ancora avviato contatti con la Sampdoria, ma sta valutando con attenzione il profilo di Audero come Vice di Onana. Il calciatore classe 1997, scuola Juventus, è un’ottima opportunità per la dirigenza nerazzurra: potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose, soprattutto in caso di retrocessione della ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Emil, il capitano e portiere della, sta vivendo una stagione di straordinario livello nonostante la squadra blucerchiata si trovi ultima in classifica. Il numero uno doriano, che a gennaio ha scelto di rimanere a Genova a dispetto di alcune offerte dalla Premier League, potrebbe diventare un nome molto ricercato a giugno. In queste ore, infatti, si fa il nome dell’come possibile destinazione. Ad oggi, l’non ha ancora avviato contatti con la, ma sta valutando con attenzione il profilo dicomedi. Il calciatore classe 1997, scuola Juventus, è un’ottima opportunità per la dirigenza nerazzurra: potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose, soprattutto in caso di retrocessione della ...

