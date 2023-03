Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Samp, perché Ferrero deve vendere entro 98 giorni o il club fallirà: SOS Zanetti - biolcati_nico : @undoriano @salamalekumismo Premetto che non so nulla però se la samp dovesse faleire e ci fosse subito dietro un Z… - Pall_Gonfiato : L’editoriale di Alberto Bortolotti???? - gazzettaGranata : Il Secolo XIX: “Cessione Samp, ipotesi bond oppure battaglia Zanetti-Fassio” - andreastoolbox : Cessione Samp, spunta interesse concreto da parte di Zanetti #Samp, #Cessione #spunta #concreto #interesse ??????? -

Samp, Zanetti si sfila: non sarà il prossimo proprietario del club Calciomercato.com

Nelle ultime ore era rimbalzata la voce che Massimo Zanetti, patron di Segafredo, fosse interessato ad acquisire la Sampdoria.Massimo Zanetti si è sfilato dalla corsa alla Sampdoria. Lo apprende l’Ansa che riporta come l’attuale patron della Virtus Bologna ...