Salvato in Irpinia un lupo con le zampe fratturate

AGI - È stato Salvato un giovane esemplare di lupo in Campania. L'animale è stato trovato ieri dal personale regionale di Anas, impegnato nelle consuete attività d'ispezione di ponti e viadotti. Ha circa 2 anni, e, ferito, si aggirava in corrispondenza dell'area sottostante il ponte Ofanto I della strada statale 7 Appia Ofantina a Lioni, nell'Avellinese, nei pressi all'omonimo fiume. L'ingegnere Matteo Armenante di Anas ha allertato immediatamente gli enti competenti, intervenuti rapidamente sul posto insieme alle forze dell'ordine e al personale di Anas operativo in zona, il sorvegliante Costantino Incontrada e l'operatore specializzato Carmine Gargano); gli uomini del Servizio Veterinario hanno poi provveduto ad accalappiarlo e a trarlo in salvo. Grazie alla tempestiva segnalazione, il lupo si trova adesso in un luogo sicuro ed ...

