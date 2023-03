Salute: pediatri Fimp, 'bene Schillaci su prevenzione, è nel nostro Dna' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - La Federazione italiana medici pediatri (Fimp) "plaude" alle dichiarazioni del ministro della Salute Schillaci sull'importanza della prevenzione intesa come corretta e sana alimentazione e contrasto alla sedentarietà, oggi in occasione della presentazione della Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo. “Noi pediatri siamo quotidianamente impegnati nell'educazione sanitaria delle famiglie affinché i nostri ragazzi possano crescere sani. La promozione e il sostegno all'adozione di corrette abitudini, fin da piccolissimi, è parte integrante del Dna della nostra professione", sottolinea Antonio D'Avino, presidente Fimp. “Attraverso i cosiddetti “Bilanci di Salute”, i pediatri di famiglia ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - La Federazione italiana medici) "plaude" alle dichiarazioni del ministro dellasull'importanza dellaintesa come corretta e sana alimentazione e contrasto alla sedentarietà, oggi in occasione della presentazione della Giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo. “Noisiamo quotidianamente impegnati nell'educazione sanitaria delle famiglie affinché i nostri ragazzi possano crescere sani. La promozione e il sostegno all'adozione di corrette abitudini, fin da piccolissimi, è parte integrante del Dna della nostra professione", sottolinea Antonio D'Avino, presidente. “Attraverso i cosiddetti “Bilanci di”, idi famiglia ...

