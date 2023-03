Salto con gli sci femminile, qualificazioni Mondiali Planica 2023: Althaus la migliore, ok le sorelle Malsiner (Di mercoledì 1 marzo 2023) La giornata di martedì 28 febbraio è stata dedicata alla qualificazione per la gara individuale di Salto con gli sci femminile valida per i Mondiali di Planica 2023. Sul trampolino HS138 sloveno, a spiccare è stata la prova della tedesca Katharina Althaus, miglior atleta di giornata con i suoi 122.2 punti arrivati grazie a un Salto da 129 metri. Alle sue spalle la canadese Alexandria Loutitt con 115.7 punti e la norvegese Maren Lundby con 114.9 punti. Buone notizie anche per i colori azzurri, con le sorelle Malsiner che si sono qualificate. Lara ha chiuso al 25° posto con 80.5 punti, mentre Jessica al 29° con 75.2 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) La giornata di martedì 28 febbraio è stata dedicata alla qualificazione per la gara individuale dicon gli scivalida per idi. Sul trampolino HS138 sloveno, a spiccare è stata la prova della tedesca Katharina, miglior atleta di giornata con i suoi 122.2 punti arrivati grazie a unda 129 metri. Alle sue spalle la canadese Alexandria Loutitt con 115.7 punti e la norvegese Maren Lundby con 114.9 punti. Buone notizie anche per i colori azzurri, con leche si sono qualificate. Lara ha chiuso al 25° posto con 80.5 punti, mentre Jessica al 29° con 75.2 SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Oh Mondo Mondo Duplantis l’ha fatto ancora. Per la sesta volta stabilisce un nuovo rercord del mondo di salto con… - brandobenifei : #BaofaMifriVeso è campionessa italiana nel salto triplo, record che vale la qualificazione per gli Europei, ma non… - MrOnadde : lo dico con tutta la simpatia eh ma quanto è frustrante tifare Toro, non fanno mai il salto di qualità e sono semp… - MarSnaaaa : RT @MarSnaaaa: Ragazzi anche se li avessi avuti 50 per Bremer mai nella vita. Ma mai e poi mai. Un giocatore con 8 mesi buoni di A e che d… - porcoduroz : @pollysssaid anche con me controllano qualsiasi cosa ma ogni tanto con la scusa di 'mi fermo in biblioteca' salto pranzo e digiuno -