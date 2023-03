Salto con gli sci, Alexandria Loutitt regala al Canada uno storico titolo mondiale sul Large Hill di Planica! (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alexandria Loutitt compie una grande impresa e vince la medaglia d’oro sul trampolino grande HS138 di Planica ai Campionati Mondiali di Salto con gli sci 2023, regalando al Canada un titolo storico. Il movimento canadese, prima di oggi, non aveva infatti mai raccolto podi iridati nel Salto speciale, mentre a livello di Giochi Olimpici è arrivato solo un bronzo (team event misto a Pechino 2022, con Loutitt presente nel quartetto). La nativa di Calgary classe 2004 è esplosa definitivamente nell’inverno corrente, conquistando in meno di due mesi la prima vittoria in Coppa del Mondo, l’oro mondiale juniores e quest’oggi un clamoroso titolo iridato senior. Loutitt si è dimostrata la più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023)compie una grande impresa e vince la medaglia d’oro sul trampolino grande HS138 di Planica ai Campionati Mondiali dicon gli sci 2023,ndo alun. Il movimento canadese, prima di oggi, non aveva infatti mai raccolto podi iridati nelspeciale, mentre a livello di Giochi Olimpici è arrivato solo un bronzo (team event misto a Pechino 2022, conpresente nel quartetto). La nativa di Calgary classe 2004 è esplosa definitivamente nell’inverno corrente, conquistando in meno di due mesi la prima vittoria in Coppa del Mondo, l’orojuniores e quest’oggi un clamorosoiridato senior.si è dimostrata la più ...

