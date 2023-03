Salisburgo, Gloukh: «Il Barcellona mi voleva, ma il mio sogno è giocare con il Real Madrid» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Oscar Gloukh, centrocampista promettente del Salisburgo, ha parlato del suo futuro e della mancata trattativa con il Barcellona Oscar Gloukh, centrocampista promettente del Salisburgo, ha parlato a Forbes Israel. PAROLE – «Ero molto emozionato perché il Barcellona mi voleva ma si è mosso tardi, quando avevamo già chiuso tutto col Salisburgo. Era l’opzione migliore per me, sono certo che abbiamo preso la decisione giusta per la mia carriera. E poi, da quando ho iniziato a giocare a calcio, sono stato sempre un tifoso del Real Madrid. Il mio sogno più grande è giocare al Bernabéu e vestire la maglia del Real Madrid». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Oscar, centrocampista promettente del, ha parlato del suo futuro e della mancata trattativa con ilOscar, centrocampista promettente del, ha parlato a Forbes Israel. PAROLE – «Ero molto emozionato perché ilmima si è mosso tardi, quando avevamo già chiuso tutto col. Era l’opzione migliore per me, sono certo che abbiamo preso la decisione giusta per la mia carriera. E poi, da quando ho iniziato aa calcio, sono stato sempre un tifoso del. Il miopiù grande èal Bernabéu e vestire la maglia del». L'articolo ...

