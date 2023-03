Salernitana, Fazio verso il rientro: le sue condizioni (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Salernitana e il tecnico Sousa sono proni a riabbracciare il centrale Fazio, assente dai campi dalla trasferta di Bergamo La Salernitana e il tecnico Sousa sono proni a riabbracciare il centrale Fazio, assente dai campi dalla trasferta di Bergamo. Il centrale starebbe piano piano recuperando dall’infortunio e in questi potrebbe rientrare in gruppo. Potrebbe essere convocato per la partita contro la Sampdoria, o in quella dopo non dovesse farcela per Genova. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lae il tecnico Sousa sono proni a riabbracciare il centrale, assente dai campi dalla trasferta di Bergamo Lae il tecnico Sousa sono proni a riabbracciare il centrale, assente dai campi dalla trasferta di Bergamo. Il centrale starebbe piano piano recuperando dall’infortunio e in questi potrebbe rientrare in gruppo. Potrebbe essere convocato per la partita contro la Sampdoria, o in quella dopo non dovesse farcela per Genova. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Salernitana, Fazio scalda i motori: le ultime in vista della Sampdoria - TuttoSalerno : Salernitana, Fazio corre verso il recupero - Cucciolina96251 : RT @Sal_FuoriSede: ?? [THREAD] Il riassunto della conferenza stampa odierna: ???? Non ci saranno Ekong e Fazio, ritornerà Dia. ???? Recuperati… - Sal_FuoriSede : CONVOCATI vs #Monza ?? Rientrano Maggiore, Mazzocchi e Dia. ?? Out Fazio, Ekong e Bronn (squalificato).… - nick_granata_ : RT @Sal_FuoriSede: ?? [THREAD] Il riassunto della conferenza stampa odierna: ???? Non ci saranno Ekong e Fazio, ritornerà Dia. ???? Recuperati… -