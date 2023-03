Saldi | a Torino bilancio amaro | vendite giù del 10-15%

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Èildeiinvernali a: il calo dellerispetto alla scorsa stagione è del 10% con punte del 15% in periferia, secondo i commercianti interpellati da Confesercenti per undella campagna sconti che chiude domani, giovedì 2 marzo. Su questo esito deludente hanno influito la crisi economica e l’inflazione: le famiglie hanno dovuto concentrare le loro risorse su bollette e mutui. Neppure le temperature miti di questo inverno hanno giovato, tanto che i prodotti meno venduti sono stati i capispalla:cappotti, giacconi, giubbotti e giacche fanno registrare un -20%. Un po’ meglio le calzature, per le quali si riscontrano perdite più contenute: -5%. “È stata – dice Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti, l’associazione dei commercianti ...