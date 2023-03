Saladini (MeglioQuesto), 'costituito comitato per creare nuove idee e opportunità' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Con questo comitato vogliamo contribuire a creare nuove idee e nuove opportunità per quelle che possono essere le trasformazioni nel mondo del lavoro". E' quanto ha dichiarato Felice Saladini, founder e ceo di MeglioQuesto, la piattaforma per lo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi per le relazioni commerciali digitali che ha lanciato l'istituzione del comitato di innovazione e trasformazione del lavoro. "MeglioQuesto è un'azienda che si occupa di 'figital', siamo leader del nostro settore con ormai 5000 lavoratori. Sentivamo il bisogno e la necessità di costituire un comitato ad hoc che si occupasse di innovazione e trasformazione del lavoro”, conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Con questovogliamo contribuire aper quelle che possono essere le trasformazioni nel mondo del lavoro". E' quanto ha dichiarato Felice, founder e ceo di, la piattaforma per lo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi per le relazioni commerciali digitali che ha lanciato l'istituzione deldi innovazione e trasformazione del lavoro. "è un'azienda che si occupa di 'figital', siamo leader del nostro settore con ormai 5000 lavoratori. Sentivamo il bisogno e la necessità di costituire unad hoc che si occupasse di innovazione e trasformazione del lavoro”, conclude.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Saladini (MeglioQuesto), 'costituito comitato per creare nuove idee e opportunità' - - fondsaragat : MeglioQuesto lancia il primo comitato per la trasformazione del lavoro. Intervista al ceo e fondatore, Felice Salad… - gianfranceschi : MeglioQuesto lancia il primo comitato per la trasformazione del lavoro. Intervista al ceo e fondatore, Felice Salad… -