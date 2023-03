Sala: «Stadio? Oggi incontrerò Cardinale per capire cosa fare» (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Oggi pomeriggio incontrerò Gerry Cardinale per capire se veramente il Milan vuole andare nell’area de La Maura, e quindi capire cosa fare”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, annuncia l’incontro con il proprietario del Milan per affrontare il dossier San Siro. “Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere”, aggiunge Sala, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) “pomeriggioGerryperse veramente il Milan vuole andare nell’area de La Maura, e quindi”. Così il sindaco di Milano Giuseppe, annuncia l’incontro con il proprietario del Milan per affrontare il dossier San Siro. “Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere”, aggiunge, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

