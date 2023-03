Sala: «Oggi incontro Cardinale! Orientamento Milan chiaro, Inter no» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Prosegue il caso legato al tema stadio a Milano. Giuseppe Sala, Interpellato sul dossier dello stadio San Siro a margine dell’evento “DigiGreen”, ha annunciato di voler incontrare Gerry Cardinale Oggi per capire le reali intenzioni del Milan. NUOVO incontro – Giuseppe Sala anche Oggi ha parlato del tema stadio, annunciando: «Oggi pomeriggio incontrerò Gerry Cardinale per capire se veramente il Milan vuole andare nell’area de La Maura, e quindi capire cosa fare. Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere. Mi pare ci sia un’accelerazione del Milan e voglio verificarla con la proprietà. Il mio auspicio è che l’Inter pure in una fase transitoria possa rimanere a ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Prosegue il caso legato al tema stadio ao. Giuseppepellato sul dossier dello stadio San Siro a margine dell’evento “DigiGreen”, ha annunciato di voler incontrare Gerry Cardinaleper capire le reali intenzioni del. NUOVO– Giuseppeancheha parlato del tema stadio, annunciando: «pomeriggio incontrerò Gerry Cardinale per capire se veramente ilvuole andare nell’area de La Maura, e quindi capire cosa fare. Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere. Mi pare ci sia un’accelerazione dele voglio verificarla con la proprietà. Il mio auspicio è che l’pure in una fase transitoria possa rimanere a ...

