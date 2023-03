Sala: «Oggi incontrerò Cardinale per capire cosa vuole fare con lo stadio» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa sempre in merito allo stadio di Milan e Inter. Ieri Sala ha incontrato i dirigenti dei due club. Il Milan ha espresso ufficialmente la sua preferenza per l’area La Maura. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive che l‘Inter è invece interessata all’area di Assago. Sala ha dichiarato: “Mi pare che il Milan stia accelerando sullo stadio, vorrei incontrare la proprietà per capire bene. Oggi incontrerò Cardinale, vorrei capire se veramente il Milan vuole andare nell’area de La Maura, e quindi vedere cosa fare”. Sala ha continuato: “Si possono tenere aperte molte ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il sindaco di Milano, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa sempre in merito allodi Milan e Inter. Ieriha incontrato i dirigenti dei due club. Il Milan ha espresso ufficialmente la sua preferenza per l’area La Maura.la Gazzetta dello Sport scrive che l‘Inter è invece interessata all’area di Assago.ha dichiarato: “Mi pare che il Milan stia accelerando sullo, vorrei incontrare la proprietà perbene., vorreise veramente il Milanandare nell’area de La Maura, e quindi vedere”.ha continuato: “Si possono tenere aperte molte ...

