Sala il temporeggiatore perde San Siro (oltre a Milan e Inter)

Leggi su panorama

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Le prime parole di Beppesull'argomento Sanrisalgono al 2017. Sindaco dio da qualche mese, l'ex uomo forte dell'Expo cominciava a misurarsi su quello che sarebbe diventato uno dei dossier più scottanti del suo mandato, poi duplicato. Da quei giorni sono trascorsi ormai sei lunghissimi anni, riempiti di altre dichiarazioni, incontri e - a partire dall'estate 2019 - carte da valutare. Quelle chegli hanno sottoposto con l'idea di darsi un nuovo stadio, rimanendo nei confini cittadini, demolendo il vecchio Meazza per far nascere un impianto moderno sulle sue ceneri. Nella stessa area, investendoun miliardi di euro per dare vita a un comparto da inserire nel tessuto dio laddove oggi c'è solo il cemento dei parcheggi fuori da San ...