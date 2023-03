(Di mercoledì 1 marzo 2023) Uno degli artefici principali di questo Napoli capace di stupire in Italia e in Europa è senza dubbio il tecnico Luciano. Nonostante la rivoluzione estiva, il tecnico di Certaldo è riuscito a creare una squadra che sta dominando il campionato e sta facendo un’ottima figura anche in Champions League. Appena una settimana fa, l’allenatore si è reso protagonista di un botta e risposta a distanza con il giornalista Sandro, che torna a parlare dinel corso della trasmissione social ‘Kick Off Talk’, in onda su Twitch. “Non gli va mai bene una cosa”, l’attacco del giornalista Di seguito, le parole di: Ioe Conte non li sopporto! E quindi se mi chiedi chi è il miglior allenatore tra Pioli, Conte e, se io fossi un presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Sabatini insiste e attacca nuovamente Spalletti: il motivo è da non credere -

Un territorio trainato dall'agricoltura, dal commercio, l'edilizia e il turismo e doveil ...''Negli anni passati, oltre al riconoscimento formale - ha sottolineato ancora- sono ...Diciamo che era la prassi ' ,. Poi conclude: 'Sono come tutti perplesso, ma Gianluca in questo momento lo lascerei stare, mi dispiace coinvolgere un ragazzo morto da poco'.La Roma cerca di risolvere il caso Karsdorp eper Frattesi. Il Milan lavora per il rinnovo ... Sandroa 'Radio Radio' ha spiegato che la situazione per il prolungamento è complicata: '...

Sabatini insiste e attacca nuovamente Spalletti: il motivo è da non credere Spazio Napoli

Arriva gradualmente il maltempo nel Sud Italia e, con qualche giorno di ritardo, anche in Sicilia. Le temperature, al momento ancora alte, sono destinate a scendere. L’annuvolamento, cominciato nella ...SBK Test Phillip Ducati - Sabato eccezionale per il team Aruba.it Racing - Ducati per la prima gara della stagione 2023 di WorldSBK grazie ad Alvaro Bautista che ha dominato in modo straordinario in c ...