Russia: la figlia fa un disegno contro la guerra in Ucraina, il padre viene incriminato (Di mercoledì 1 marzo 2023) La figlia Masha Moskaleva fa un disegno contro la guerra, il padre Aleksej Moskalev viene incriminato. Accade in Russia dove ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 1 marzo 2023) LaMasha Moskaleva fa unla, ilAleksej Moskalev. Accade indove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Negli ultimi 10 anni in Russia sono state promulgate diverse leggi che hanno privato la gente di poter esprimere l… - chetempochefa : Stasera a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre parleremo di Anna Politkovskaja, la giornalista simbolo uccisa in Russia n… - chetempochefa : 'Vorrei tornare purtroppo però non vedo la prospettiva per farlo.' Vera Politkovskaja, figlia di Anna Politkovska… - astone_silvia : RT @GiovanniDrogo19: “#Russia, la figlia fa un disegno per la pace in #Ucraina a scuola. Incriminato il padre”. Cosa hanno da dire le ca..h… - MauroAmbrosiani : RT @GiovanniDrogo19: “#Russia, la figlia fa un disegno per la pace in #Ucraina a scuola. Incriminato il padre”. Cosa hanno da dire le ca..h… -