Russia | bambina di 12 anni fa un disegno contro la guerra | padre arrestato e lei in orfanotrofio

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Un caso denunciato da un’associazione russa per i diritti umani e la libertà di parola fa emergere uno spaccato di repressione inperfino peggiore di quello immaginato fin qui: secondo quanto scritto su Twitter dall’avvocato Maria Kuznetsova e dal gruppo per i diritti umani Ovd-Info di cui fa parte, ildi unadi 12è statodopo che la figlia a scuola ha fatto unlain Ucraina. La ragazzina, inoltre, è stata affidata a un. La denuncia dell’avvocato dei diritti umani: «e figlia in» Kuznetsova, che difende l’uomo, ha postato una serie di tweet sulla vicenda, compresa la foto della ...

Bimba russa fa un disegno a scuola contro la guerra: padre arrestato, lei mandata in orfanotrofio La Stampa

