Russia | arrestato il padre della ragazza che fece un disegno contro la guerra in Ucraina

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Aleksey Moskalev, secondo Ovd - Info, è stato fermato per alcuni commenti e post sui social che 'diffamano le forze armate'. La figlia è stata trasferita in ...

Aleksey Moskalev, secondo Ovd - Info, è stato fermato per alcuni commenti e post sui social che 'diffamano le forze armate'. La figlia è stata trasferita in ...

Aleksey Moskalev, secondo Ovd-Info, è stato fermato per alcuni commenti e post sui social che "diffamano le forze armate". La figlia è stata trasferita in orfanotrofio ...La guerra in Ucraina giunge al 371esimo giorno. La Duma russa vota sulla stretta della censura: fino a 15 anni per chi scredita i combattenti. Allarme aereo in varie regioni dell'Ucraina, anche a Kiev ...