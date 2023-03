Runner, al via le riprese del nuovo film con Matilde Gioli e Francesco Montanari (Di mercoledì 1 marzo 2023) La casa di produzione Camaleo ha annunciato le riprese a Gasperina (CZ) del film Runner, diretto da Nicola Barnaba, con Matilde Gioli e Francesco Montanari. La casa di produzione Camaleo è lieta di annunciare le riprese a Gasperina (CZ) del film Runner, diretto da Nicola Barnaba, con Matilde Gioli e Francesco Montanari. Nel cast accanto ai due protagonisti, anche Ilenia Calabrese, Saverio Malara, Vincenzo Scuruchi. Prodotto da Camaleo, società di produzione cinematografica, distribuito da Plaion Pictures che ne ha acquisito i diritti all rights, finanziato con il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria - 2022, dalla Calabria ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023) La casa di produzione Camaleo ha annunciato lea Gasperina (CZ) del, diretto da Nicola Barnaba, con. La casa di produzione Camaleo è lieta di annunciare lea Gasperina (CZ) del, diretto da Nicola Barnaba, con. Nel cast accanto ai due protagonisti, anche Ilenia Calabrese, Saverio Malara, Vincenzo Scuruchi. Prodotto da Camaleo, società di produzione cinematografica, distribuito da Plaion Pictures che ne ha acquisito i diritti all rights, finanziato con il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria - 2022, dalla Calabria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moni87813164 : @natural_runner Buon martedì Michael...anche quì dicevano che avrebbe piovuto,ma per fortuna il vento,anche se geli… - natural_runner : @gisellebardot Pensavo ke per via della domanda, fossi il solito rompiscatole di turno. Cmq, tutto ok. Ti auguro un… - bi_el2 : @runner_me_ Le situazioni più belle, testa vuota, forse, e via che si va cantando - gazzettanapoli : E’ il giorno della 10^ Napoli City Half Marathon, 5mila i runner al via provenienti da tutta l’Italia e da 61 nazio… - GianlucaOdinson : Runner: al via le riprese del film di Nicola Barnaba con Matilde Gioli e Francesco Montanari -… -