Rsa di Calcio | lavoratrice reintegrata e rimborsata | “Vittoria storica”

Il Giudice del Lavoro di Bergamo, Sergio Cassia, ha annullato il licenziamento di Gigliola Roncalli, la lavoratrice della RSA di Calcio, Fondazione Don Carlo Zanoncello Onlus, per cui CISL FP aveva aperto una vertenza e proclamato lo stato di agitazione nella struttura residenziale della Bassa bergamasca. Si è infatti conclusa con la Vittoria di lavoratrice e sindacato la battaglia giudiziaria avviata lo scorso anno per licenziamento ingiustificato. Adesso il tribunale bergamasco ordina di reintegrare Roncalli nel posto di lavoro; condanna la Fondazione Don Carlo Zanoncello Onlus a risarcire il danno, mediante il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione; condanna Fondazione Don Carlo Zanoncello Onlus ...

