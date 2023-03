Royal baby a Dubai: Il principe ereditario Fazza ancora papà (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il principe ereditario di Dubai, conosciuto come Fazza nel mondo, è diventato padre per la terza volta. Hamdan bin Mohammed Al Maktoum (questo è il suo nome completo, n.d.r.) ha accolto in famiglia un nuovo nato chiamato Mohammed. Non si tratta della prima volta in cui la coppia festeggia questa gioia. Il principe ereditario e la moglie, Sheikha Shaikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum, sono genitori di due gemelli, Rashid e Shaikha, nati nel maggio 2021. La notizia dell’arrivo del piccolo Mohammed è stata annunciata dagli orgogliosi genitori su Instagram, dove il principe ereditario 40enne vanta più di 15,4 milioni di follower. Appassionato di equitazione, ciclista e sportivo a tutto tondo, l’affascinante principe tiene aggiornati ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ildi, conosciuto comenel mondo, è diventato padre per la terza volta. Hamdan bin Mohammed Al Maktoum (questo è il suo nome completo, n.d.r.) ha accolto in famiglia un nuovo nato chiamato Mohammed. Non si tratta della prima volta in cui la coppia festeggia questa gioia. Ile la moglie, Sheikha Shaikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum, sono genitori di due gemelli, Rashid e Shaikha, nati nel maggio 2021. La notizia dell’arrivo del piccolo Mohammed è stata annunciata dagli orgogliosi genitori su Instagram, dove il40enne vanta più di 15,4 milioni di follower. Appassionato di equitazione, ciclista e sportivo a tutto tondo, l’affascinantetiene aggiornati ...

