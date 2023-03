Romina Power, svelato il segreto: ecco perché porta sempre abiti lunghi (Di mercoledì 1 marzo 2023) perché la splendida Romina Power porta sempre abiti lunghi e larghi? Finalmente è stato svelato il vero motivo. Romina Power è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati di sempre. Fin dagli anni Settanta si è fatta conoscere al grande pubblico (non solo italiano) cantando insieme all‘ormai ex marito Albano, con cui la chimica è sempre stata evidente. Se però un tempo appariva in tv (anche) con abiti corti e tacchi alti, in questi ultimi anni Romina ha decisamente cambiato il suo look, preferendo indossare abiti lunghi e piuttosto comodi che le nascondono il corpo. Romina ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 1 marzo 2023)la splendidae larghi? Finalmente è statoil vero motivo.è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati di. Fin dagli anni Settanta si è fatta conoscere al grande pubblico (non solo italiano) cantando insieme all‘ormai ex marito Albano, con cui la chimica èstata evidente. Se però un tempo appariva in tv (anche) concorti e tacchi alti, in questi ultimi anniha decisamente cambiato il suo look, preferendo indossaree piuttosto comodi che le nascondono il corpo....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... de_goeie : #NowPlaying Felicità by Albano & Romina Power - DeliriaJo : @arrowxsun 'inizia con la a' Io : *Al Bano's power* (senza Romina Power ??) - 45cat : New Record: Al Bano And Romina Power - Che Angelo Sei / Tu Soltanto Tu (Mi Hai Fatto Innamorare) [Music Hall] [1984] - J7Radio : Al Bano & Romina Power - Felicità - 45cat : New Record: Al Bano And Romina Power - Libertà / Nessun Dorma [WEA] [1991] -