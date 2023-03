Roma Vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Si affrontano due squadre che vanno a caccia di punti pesanti per conquistarsi un posto in Europa.Vssi giocherà domenica 5 marzo 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I giallorossi sono reduci dalla sorprendente sconfitta di Cremona e devono immediatamente reagire per non perdere il treno per la Champions League. Il momento di forma non è particolarmente brillante, ma non sono ammessi altri passi falsi. I bianconeri, invece, vincendo il derby hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva e continuano nel loro intento di scalare una classifica compromessa dalla penalizzazione di quindici punti. LE...