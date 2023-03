Roma, rimborsi “gonfiati” e reperti confiscati fatti sparire: nei guai ex Ispettore di Polizia di Ostia e dipendenti del Ministero (Di mercoledì 1 marzo 2023) Aveva la possibilità di accedere, in virtù del ruolo ricoperto, ai reperti confiscati nel corso delle operazioni del Commissariato di Ostia. Denaro ma anche oggetti di valore dai quali l’agente infedele attingeva e per cui adesso è chiamato a rispondere. E’ questo quanto emerge dall’ultima relazione della Corte dei Conti che, tra gli altri, menziona alcuni (deprecabili) casi riguardanti dipendenti del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma. reperti confiscati “spariti” dal Commissariato di Ostia, nei guai ex Ispettore di Polizia Il primo caso in oggetto riguarda un Ispettore di Polizia, oggi non più in servizio. L’ipotesi di responsabilità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Aveva la possibilità di accedere, in virtù del ruolo ricoperto, ainel corso delle operazioni del Commissariato di. Denaro ma anche oggetti di valore dai quali l’agente infedele attingeva e per cui adesso è chiamato a rispondere. E’ questo quanto emerge dall’ultima relazione della Corte dei Conti che, tra gli altri, menziona alcuni (deprecabili) casi riguardantideldell’Interno e della Questura di“spariti” dal Commissariato di, neiexdiIl primo caso in oggetto riguarda undi, oggi non più in servizio. L’ipotesi di responsabilità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, rimborsi “gonfiati” e reperti confiscati fatti sparire: nei guai ex Ispettore di Polizia e dipendenti del Min… - FBenassati : @ItaloTreno fa superare treni suoi in ritardo da quelli sempre suoi in orario per erogare meno rimborsi. Qua treno… - VannucciMirko : Giovedì la cassazione ha confermato e reso definitiva la condanna 1 anno e 7 mesi di Cota ex pres regione Piemon… -