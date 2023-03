Roma, Mourinho ancora nel mirino: “Non ci sta capendo niente” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo la sconfitta contro la Cremonese il tecnico della Roma Josè Mourinho è finito al centro delle polemiche. La Roma di Josè Mourinho è finita al centro delle polemiche per il clamoroso tonfo nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. I giallorossi sono caduti, per la seconda volta quest’anno, contro la Cremonese, alla sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo la sconfitta contro la Cremonese il tecnico dellaJosèè finito al centro delle polemiche. Ladi Josèè finita al centro delle polemiche per il clamoroso tonfo nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. I giallorossi sono caduti, per la seconda volta quest’anno, contro la Cremonese, alla sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : 'Mourinho ha insultato gli under 14 della Lazio'. Polemiche dopo il derby delle giovanili: 'Diceva ai suoi di butta… - MCriscitiello : E anche oggi Mourinho parla del quarto uomo per non rispondere alle domande sul non gioco della Roma. La Cremonese… - sportface2016 : +++#Roma, due giornate di squalifica a José #Mourinho e multa di diecimila euro 'per essere entrato nello spogliato… - AleCat_91 : RT @Paolo_Bargiggia: Può anche darsi che, nello specifico, Mou abbia qualche ragione e abbia pure sbagliato l'assistente ma il portoghese è… - infoitsport : Roma, Mourinho espulso: verrà ascoltato da un procuratore federale -