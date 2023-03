Roma-Juve: fischia Maresca, la designazione arbitrale (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno Roma-Juve,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? E ALLA FINE È SEMPRE #JUVE ??? La prima pagina di mercoledì 1 marzo ?? Parliamo di: #Juventus, #Torino, #Roma,… - juventusfans : Come sempre riportiamo la classifica della #SerieA VERA e non questa FALSATA! Alla #Juventus mancano sempre 15 punt… - ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - Romanistadelaw1 : @LatiumV @EmanueleVendit1 @AIA_it @FIGC Veramente se mourinho non è in panchina la Roma vince sempre, indi per cui,… - Tomas1374 : A Torino tutti a domandarsi come possa mai essere accaduto che la #Juve sia riuscita a farsi lo stadio... Semplicis… -