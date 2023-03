Roma incidente Tangenziale Est: galleria rimasta chiusa per tre ore e mezza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Grave incidente alle prime luci dell’alba di oggi, Mercoledì 1 Marzo 2023, lungo la Tangenziale Est a Roma. Un’auto, in una dinamica ancora in fase di accertamento, si è schiantata in galleria che è poi rimasta chiusa per oltre tre ore e mezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Il sinistro, autonomo, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Gravealle prime luci dell’alba di oggi, Mercoledì 1 Marzo 2023, lungo laEst a. Un’auto, in una dinamica ancora in fase di accertamento, si è schiantata inche è poiper oltre tre ore e. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale diCapitale. Il sinistro, autonomo, ... TAG24.

