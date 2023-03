Roma | incidente mortale sul lungotevere | travolto e ucciso da un’auto nella notte

(Di mercoledì 1 marzo 2023)sulMaresciallo Diaz, all’altezza del Ponte della Musica, a. Uno straniero di 40 anni è stato investito e, verso le 2.30 della, daAudi A1 guidata da un uomo di 34 anni. Sul posto sono intervenute le pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale e indagini sono in corso sull’accaduto. (fonte Adnkronos) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Tragico incidente ferroviario nella notte in Grecia. Almeno 36 persone sono morte e 85 sono rima… - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaNord #atac #RomaTPL ?? #Incidente in via #Salaria alt. via di Castel Giubileo dir. Roma. ?? Possibi… - CorriereCitta : Incidente mortale a Roma: 46enne travolto e ucciso da un’auto vicino la metro Magliana - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Tragico incidente ferroviario nella notte in Grecia. Almeno 36 persone sono morte e 85 sono rima… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Raccordo Anulare ?????? Code tra Roma-Fiumicino e Ostiense ?? carreggiata esterna #Luceverde #Lazio -

mortale sul lungotevere Maresciallo Diaz, all'altezza del Ponte della Musica, a. Uno straniero di 40 anni è stato investito e ucciso, verso le 2.30 della notte, da un'auto Audi A1 ..., 1 mar. " "Da parte mia e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, esprimo profondo cordoglio per le vittime del terribileferroviario avvenuto in Grecia. Al governo greco e ...L'è avvenuto il 22 aprile 2021 a Verona, quando la donna è stata investita mentre attraversava la strada in via dell'Esperanto, in Borgo, per raggiungere la scuola elementare della ...

Roma, guida senza patente e contromano sul Lungotevere: sfiorato l’incidente Il Corriere della Città

Non si arresta la scia di sangue sulle strade di Roma e quasi all’ordine del giorno, purtroppo, si contano incidenti mortali. Ieri sera in via Val Fiorita, intorno alle 21.30, un uomo straniero di 46 ...ROMA (ITALPRESS) – Tragico incidente ferroviario nella notte in Grecia. Almeno 36 persone sono morte e 85 sono rimaste ferite per lo scontro ...