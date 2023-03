Roma in crisi? Mourinho rischia di perdere subito un titolare | lascia la Serie A!

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Grazie ad un mercato aperto fino al 5 marzo, le squadre della Superlig turca hanno ancora qualche giorno per mettere a segno gli ultimi colpi di una sessione invernale più lunga del previsto. Dalla Turchia: il Besiktas piomba su El Shaarawy Secondo quanto riportato dal portale Sporx, nelle ultime ore il Besiktas sarebbe piombato su Stephan El Shaarawy, con la volontà di portareil talentino di origini egiziane in Turchia. Il giocatore ha un contratto in scadenza con laa giugno 2023, ma la volontà da entrambe le parti sarebbe quella di proseguire insieme. El ShaarawyBesiktasIl club giallorosso vorrebbe abbassare le cifre attualmente percepite dal giocatore (3,5 milioni a stagione), sacrificio che EL Shaarawy sarebbe disposto a fare pur di restare nella capitale. Partenza immediata per El Shaarawy? La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloHex : @Irena67516527 @spondainter @Gazzetta_it Brava.Vero è che tal #AlBurgio ha cause con il mondo,ma i soldi nascosti l… - rep_genova : Crisi Samp, Pirondini, senatore M5S attacca: 'Ferrero allo stadio di Roma una provocazione. Perchè sport e salute g… - rep_genova : Crisi Samp, Pirondini, senatore M5S attacca: 'Ferrero allo stadio di Roma una provocazione. Perchè sport e salute g… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Si è tenuto oggi a Palazzo Chigi un tavolo sulla crisi idrica, presieduto dal Presidente del Con… - tusciaweb : “Siccità, serve con urgenza un piano Acque per uscire dalla crisi idrica” Roma - 'Siccità, serve con urgenza un pi… -

... in attesa degli esiti dell'incontro convocato adal ministro delle Imprese e del Made in ... Oggi a pagare il prezzo dellasono i più fragili, i lavoratori delle ditte esterne - aggiunge - ...Le due sono unite da un profondo legame e quando il matrimonio dell'amica è entrato in, ... Dove abita Serena Autieri Serena Autieri ha case ae Spoleto, ma ha anche un attico nel golfo di ......accordo per permettere all'agricoltura di continuare a produrre cibo anche in questa era di... Proprio oggi parte ail primo Tavolo sull'acqua a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio ...

ROMA: CRISI IDRICA ARRIVA IL COMMISSARIO. IL ... RTTR Radio e TV

Entro settembre 2023 sono previsti progetti di riqualificazione e di efficienza energetica per un investimento di 300 milioni di euro su 274 cinema, 348 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...