Roma, due giornate di squalifica e 10mila euro di multa a Mourinho (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due giornate di squalifica a Joseè Mourinho, con multa di 10.000 euro. È questa la decisione del giudice sportivo della Serie A, dopo l'espulsione del tecnico della Roma ieri nella partita con la Cremonese. La squalifica è "per avere, al 2ª del secondo tempo, contestato con veemenza od atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando talo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

