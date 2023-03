Roma | clamoroso | il Chelsea pensa al ritorno di Abraham

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Clamoroso Mourinho vuole denunciare l’arbitro di Cremonese-Roma - DoctorDeathStar : RT @jacopo_frz: @marifcinter Risultato clamoroso, dichiarazione clamorosa…il copione è sempre lo stesso. Ora si parlerà solo di queste dich… - napolipiucom : Clamoroso Mourinho vuole denunciare l’arbitro di Cremonese-Roma #cremoneseroma #Mourinho #ForzaNapoliSempre - Decocove : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Roma, #Mourinho valuta un clamoroso gesto ?? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad #News - LeBombeDiVlad : ???? #Roma, #Mourinho valuta un clamoroso gesto ?? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad #News -

allo Zini: lacade 2 - 1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di serie A. Una beffa per la squadra di Mourinho che, dopo il vantaggio di Tsadjout e l'espulsione proprio del ...Lacade e non avrà Mourinho in panchina contro la Juventus ...allo Zini di Cremona con la squadra di Ballardini che ha battuto laper 2 - 1 nel penultimo match della 24a giornata di Serie A. Grigiorossi che trovano la prima vittoria del suo ...

Cremonese-Roma 2-1, rivivi la diretta: Mourinho espulso, clamoroso ko Corriere dello Sport

Il tecnico della Roma furioso contro Serra: "Non ha l'onestà di dire cosa mi ha detto, come mi ha trattato e cosa ha generato la mia reazione" ...Pioggia di gol nel derby della Mole ma la Juve se lo aggiudica in rimonta e festeggia l'esordio stagionale di Pogba - La Roma cade a Cremona e scivola al quinto posto ...