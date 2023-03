Roma, bidello pedofilo continua a lavorare a scuola. E violenta un altro bambino (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lavorava a stretto contatto con i bambini e non si limitava solo ad avvisare le maestre o a sorvegliare gli spazi scolastici. No, lui, un bidello, sorvegliava sì, ma le sue ‘prede’, quei bimbi che avvicinava con una scusa, che raggirava con piccoli regali e che poi, una volta soli, molestava. Era già stato condannato in passato, prima nel 1991, poi nel 2005, e i giudici erano stati chiari: non avrebbe più dovuto lavorare a contatto con i minori. Eppure, nonostante quella decisione, che non sembrava possibile smuovere, era stato assunto di nuovo, questa volta in una scuola elementare del centro di Roma. E non era certo cambiato: gli atteggiamenti erano gli stessi, il modus operandi pure. E anche qui, nella Capitale, ha abusato di un bimbo. Il Miur condannato per il bidello pedofilo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lavorava a stretto contatto con i bambini e non si limitava solo ad avvisare le maestre o a sorvegliare gli spazi scolastici. No, lui, un, sorvegliava sì, ma le sue ‘prede’, quei bimbi che avvicinava con una scusa, che raggirava con piccoli regali e che poi, una volta soli, molestava. Era già stato condannato in passato, prima nel 1991, poi nel 2005, e i giudici erano stati chiari: non avrebbe più dovutoa contatto con i minori. Eppure, nonostante quella decisione, che non sembrava possibile smuovere, era stato assunto di nuovo, questa volta in unaelementare del centro di. E non era certo cambiato: gli atteggiamenti erano gli stessi, il modus operandi pure. E anche qui, nella Capitale, ha abusato di un bimbo. Il Miur condannato per ila ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, bidello pedofilo continua a lavorare a scuola. E violenta un altro bambino - Etrurianews : ROMA - Era già stato condannato in passato per avere abusato di due bambini e i giudici erano stati categorici: non… - RedazioneLaNews : Bidello condannato per pedofilia, ma continua a lavorare per 25 anni - serenel14278447 : ??'CORTE DEI CONTI Bidello pedofilo resta al suo posto per 25 anni, a Roma: ignorate le condanne di Ilaria Sacchetto… - CaninoRosita : RT @Gazzettino: Roma, bidello pedofilo torna scuola e violenta un bambino. «Andava rimosso subito» -