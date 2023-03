Roma, ‘banda del tombino’ di nuovo in azione: sfondano una vetrina e rubano profumi (FOTO) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da qualche tempo, ormai, non si registravano furti messi a segno dalla ‘banda del tombino’. Nelle prime ore di stamattina, 1 marzo, precisamente alle 4, i residenti di viale Marconi sono stati svegliati da un rumore di vetri in frantumi. Una banda di ladri ‘armata’ del coperchio di un tombino ha infranto la vetrina di una profumeria e ha fatto man bassa. I Carabinieri stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza I carabinieri sono accorsi sul posto, probabilmente, richiamati dall’allarme scattato all’interno del negozio. Quando sono arrivati, però, oltre ai vetri in frantumi e alla profumeria a soqquadro, non hanno più trovato traccia dei malviventi. Le indagini sono state avviate all’istante e in queste ore gli inquirenti stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza dell’esercizio per cercare di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da qualche tempo, ormai, non si registravano furti messi a segno dalladel. Nelle prime ore di stamattina, 1 marzo, precisamente alle 4, i residenti di viale Marconi sono stati svegliati da un rumore di vetri in frantumi. Una banda di ladri ‘armata’ del coperchio di un tombino ha infranto ladi una profumeria e ha fatto man bassa. I Carabinieri stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza I carabinieri sono accorsi sul posto, probabilmente, richiamati dall’allarme scattato all’interno del negozio. Quando sono arrivati, però, oltre ai vetri in frantumi e alla profumeria a soqquadro, non hanno più trovato traccia dei malviventi. Le indagini sono state avviate all’istante e in queste ore gli inquirenti stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza dell’esercizio per cercare di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, ‘banda del tombino’ di nuovo in azione: sfondano una vetrina e rubano profumi (FOTO) - CorriereCitta : Terrore in metro a Roma, banda di ragazzini picchia e deruba i passeggeri - Rompipallone_ : La #Juve non molla: può entrare nelle prime quattro? In avanti nessuna ha continuità: crollano #Inter, #Roma e… - FabioOffreda : RT @Chiariello_CS: Sempre nel segno di Antonello Venditti. Da “Grazie Roma” a “Brucia Roma brucia Roma” è un attimo. Ih che banda ‘e musica… - Chiariello_CS : Sempre nel segno di Antonello Venditti. Da “Grazie Roma” a “Brucia Roma brucia Roma” è un attimo. Ih che banda ‘e m… -

Tamara Pisnoli, Camilla Marianera, Lady Petrolio e le altre: chi sono le donne di Mala Capitale ... secondo gli investigatori dopo essere diventato uno dei re dei narcos di Roma. Parlando dell'... Fabiola Moretti, la donna dei misteri ed ex primula rossa della Banda della Magliana, era incaricata di ... Usa, una donna fa causa a Lady Gaga per 500mila dollari: reclama la ricompensa dei cani rubati ... che nel 2021 fece riavere i bulldog francesi alla popstar , si è scoperto fosse parte della banda ... Lady Gaga si trovava in Italia per girare il film The House of Gucci, e da Roma offrì la ... Metro Roma ostaggio delle bande: minorenni picchiati e rapinati sulle linee A e C ... i membri della banda della metro bivaccano dal pomeriggio fino alla chiusura dei varchi. Sono almeno dieci, le aggressioni e le rapine denunciate a polizia e carabinieri su cui la Procura di Roma ha ... ... secondo gli investigatori dopo essere diventato uno dei re dei narcos di. Parlando dell'... Fabiola Moretti, la donna dei misteri ed ex primula rossa delladella Magliana, era incaricata di ...... che nel 2021 fece riavere i bulldog francesi alla popstar , si è scoperto fosse parte della... Lady Gaga si trovava in Italia per girare il film The House of Gucci, e daoffrì la ...... i membri delladella metro bivaccano dal pomeriggio fino alla chiusura dei varchi. Sono almeno dieci, le aggressioni e le rapine denunciate a polizia e carabinieri su cui la Procura diha ... Miglior connessione a Roma, Milano, Napoli, Torino o Palermo I ... HDblog