Roma | al Policlinico Gemelli l’open day per vaccinarsi gratis contro l’Herpes Zoster

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella giornata di giovedì 2 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, i pazienti immunodepressi o comunque tutti i soggetti a rischio potrannosenza costi, recandosi presso gli ambulatori del CEMI- Centro Malattie Infettive della FondazioneUniversitario AgostinoIRCCS. L’evento si colloca all’interno della “Shingles Awareness Week”, la settimana di sensibilizzazione sulin programma in tutto il mondo dal 28 febbraio al 6 marzo, patrocinata a livello europeo da IFA e in Italia da Italia Longeva. Lo scorso luglio era stata firmata una convenzione tra ASL1 e Fondazioneche prevedeva, per la prima volta nel Lazio, una vaccinazione ‘diffusa’ all’interno dell’ospedale (in cui erano ...

Lo scorso luglio era stata firmata una convenzione tra Asl1 e FondazioneGemelli che prevedeva, per la prima volta nel Lazio, una vaccinazione 'diffusa' all'interno dell'ospedale (...Lo scorso luglio era stata firmata una convenzione tra Asl1 e fondazioneGemelli che prevedeva, per la prima volta nel Lazio, una vaccinazione diffusa all'interno dell'ospedale, in ...La Fondazioneuniversitario Campus Bio - Medico diè entrata a far parte della Rete delle malattie rare della Regione Lazio. Con il ruolo di centro hub, sono 39 le malattie rare per ...

