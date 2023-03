Roma, 51 certificati medici in due anni: netturbino Ama a processo per truffa e falso (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sembra la storia di ‘Pasquale passaguai’, ma non si tratta del personaggio di una delle commedie di Petito, bensì di un 45enne dipendente Ama che a causa di una serie di malanni ha inviato all’azienda ben 51 certificati medici indicanti vari malesseri per i quali non poteva andare a lavorare. Il netturbino finisce a processo per truffa e falso La storia, quella del dipendente della ditta di rifiuti che lavora nella città di Roma, non è frutto della fantasia, è vera. Tanto vera da aver fatto finire il netturbino a processo con l’accusa di truffa e falso. La Procura della Repubblica capitolina non sembra aver avuto dubbi circa il fatto che il dipendente Ama non avesse alcun problema di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sembra la storia di ‘Pasquale passaguai’, ma non si tratta del personaggio di una delle commedie di Petito, bensì di un 45enne dipendente Ama che a causa di una serie di malha inviato all’azienda ben 51indicanti vari malesseri per i quali non poteva andare a lavorare. Ilfinisce aperLa storia, quella del dipendente della ditta di rifiuti che lavora nella città di, non è frutto della fantasia, è vera. Tanto vera da aver fatto finire ilcon l’accusa di. La Procura della Repubblica capitolina non sembra aver avuto dubbi circa il fatto che il dipendente Ama non avesse alcun problema di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, 51 certificati medici in due anni: netturbino Ama a processo per truffa e falso - ultimo1973 : RT @rep_roma: 'In due anni 51 certificati falsi per non lavorare': netturbino Ama a processo [aggiornamento delle 08:25] - liviofiorillo : RT @rep_roma: 'In due anni 51 certificati falsi per non lavorare': netturbino Ama a processo [aggiornamento delle 08:25] - rep_roma : 'In due anni 51 certificati falsi per non lavorare': netturbino Ama a processo [aggiornamento delle 08:25] - BanfieldSport : #Mourinho lo vedrei bene a fare l' impiegato comunale... Guadagna milioni per farsi espellere sempre e non andare a… -