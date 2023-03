Roberto Savi | Negli anni ' 70 feci attentati con la destra Le rivelazioni dell' ex capo della Uno bianca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariocipriani1 : RT @manolo_loop: Roberto Savi, il poliziotto assassino della #UnoBianca, confessa di essere di estrema destra e di aver compiuto attentati… - mariandres2014 : RT @manolo_loop: Roberto Savi, il poliziotto assassino della #UnoBianca, confessa di essere di estrema destra e di aver compiuto attentati… - Blackmb7passi : RT @manolo_loop: Roberto Savi, il poliziotto assassino della #UnoBianca, confessa di essere di estrema destra e di aver compiuto attentati… - AlMazza64 : RT @manolo_loop: Roberto Savi, il poliziotto assassino della #UnoBianca, confessa di essere di estrema destra e di aver compiuto attentati… - Vignitta55 : RT @manolo_loop: Roberto Savi, il poliziotto assassino della #UnoBianca, confessa di essere di estrema destra e di aver compiuto attentati… -

Circa un anno fa, ex poliziotto e uno dei capi della banda della Uno Bianca , è stato sentito, su sua richiesta, dai pm della Procura di Bologna. Secondo quanto apprende l'ANSA, è stato ascoltato in ...Il poliziotto tra gli artefici della stagione di terrore dei killer della Uno Bianca ha confessato la sua partecipazione al terrorismo dell'estrema destra. Circa un anno fa, ex poliziotto e uno dei capi della banda della Uno Bianca, è stato sentito, su sua richiesta, dai pm della Procura di Bologna.è stato ascoltato in videoconferenza dal carcere di ...Nella prova dei Master 7 dominaMorandin (Body Evidence) su Claudio Zanoletti (Lissone MTB),...terzo Michael Menicacci (Race Mountain Folcarelli) Nella prova dei Master 1 domina Nicola(...

Uno Bianca, Roberto Savi ai pm: “Feci attentati con la destra negli ... il Resto del Carlino

Circa un anno fa Roberto Savi, ex poliziotto e leader della banda della Uno Bianca detenuto nel carcere di Bollate per i crimini compiuti tra gli Anni ‘80 e ’90, è stato sentito, su sua richiesta, dai ...L'ex poliziotto avrebbe fatto dichiarazioni spontanee attribuendosi alcuni attentati, con piccoli ordigni, che avrebbe commesso a Rimini nell'ambito ...