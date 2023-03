Riunione in streaming del Municipio 2 di Milano: il consigliere FdI si collega a petto nudo dalla sala relax del centro benessere (Di mercoledì 1 marzo 2023) L‘inconveniente è accaduto lunedì sera durante una Riunione da remoto del consiglio di zona a cui partecipavano 9 consiglieri del Municipio 2 di Milano: uno di questi, Paolo Roccatagliata, 60 anni, esponente di Fratelli D’Italia, si è collegato al meeting rigorosamente in déshabillé e in diretta dalla sala relax di un centro benessere di Aprica (Sondrio) dove si trovava insieme alla sua compagna. Una bella sorpresa per i colleghi di Roccatagliata riuniti per la commissione Mobilità sul quartiere Precotto. Un momento privato che in pochi attimi è diventato pubblico grazie alla telecamera accesa al momento sbagliato: “Nel consiglio di zona della settimana scorsa” – spiega Roccatagliata a Repubblica – “mi ero fatto spiegare come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) L‘inconveniente è accaduto lunedì sera durante unada remoto del consiglio di zona a cui partecipavano 9 consiglieri del2 di: uno di questi, Paolo Roccatagliata, 60 anni, esponente di Fratelli D’Italia, si èto al meeting rigorosamente in déshabillé e in direttadi undi Aprica (Sondrio) dove si trovava insieme alla sua compagna. Una bella sorpresa per i colleghi di Roccatagliata riuniti per la commissione Mobilità sul quartiere Precotto. Un momento privato che in pochi attimi è diventato pubblico grazie alla telecamera accesa al momento sbagliato: “Nel consiglio di zona della settimana scorsa” – spiega Roccatagliata a Repubblica – “mi ero fatto spiegare come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Riunione in streaming del Municipio 2 di Milano: il consigliere FdI si collega a petto nudo dalla sala relax del ce… - rep_milano : Nudo durante la riunione in streaming, la gaffe del consigliere milanese: 'Ero in sala relax, non mi ero accorto de… - Profilo3Marco : RT @MedInfinityIT: La Casa è ancora sconvolta per le conseguenze della 'riunione clandestina'... ma ci sono molte altre situazioni da anali… - Paoloo92 : RT @GrandeFratello: La Casa è ancora sconvolta per le conseguenze della 'riunione clandestina'... ma ci sono molte altre situazioni da anal… - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: La Casa è ancora sconvolta per le conseguenze della 'riunione clandestina'... ma ci sono molte altre situazioni da anali… -